Ogni volta Cristina Marino sembra inventare un modo nuovo per fornirci il significato di fascino e di seduzione. Ed è il caso anche del suo ultimo post.

Visualizza questo post su Instagram •HOURS SLEEP 3• #goodmorning #monday Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 2 Nov 2020 alle ore 12:36 PST

Di contenuto in contenuto, il profilo Instagram di Cristina Marino è diventato come un museo. Pieno di vere e proprie opere d’arte, tutte raffiguranti un unico soggetto: lei. Lei che è straordinariamente bella, mostra ad ogni post quanto sia unica.

La compagna di Luca Argentero gioca con lo sguardo adesso, in uno scatto realizzato in bianco e nero e che ce la mostra mentre i suoi occhi si rivolgono direttamente a noi che la guardiamo attraverso uno schermo. Questo suo modo di interagire con l’interlocutore rompe la quarta parete. E non servono parole, basta quello che lei riesce a comunicare con gli occhi. L’attrice milanese è davvero una bellezza alla quale è vano resistere.

Cristina Marino, uno sguardo magnetico che attrae

Visualizza questo post su Instagram •FRESH JUICE• Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 1 Nov 2020 alle ore 2:30 PST

Un vero esempio di seduzione e di fascino, con lei che riceve complimenti e messaggi di ammirazione non solo dagli uomini ma anche da tante donne. Le quali elogiano la 29enne lombarda per l’eleganza sempre mostrata, senza mai la necessità di doversi mostrare in atteggiamenti al contrario poco consoni, come invece tante starlette dei social sono solite fare.

