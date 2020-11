Foto mozzafiato quella della bella showgirl che a 45 anni sembra ancora una ragazzina e fa sempre parlare di sé…

Visualizza questo post su Instagram Laugh often 😃 Pic @asportraitroma @make_up_art_francesca_gentile @fiocchissimo Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 2 Nov 2020 alle ore 10:51 PST

I suoi selfie fanno girare la testa ogni volta ed è inevitabile che mentre scorriamo i post sulla sezione ‘Notizie’ la nostra attenzione non venga catturata dalla bellezza mozzafiato della bombastica Antonella. Questa volta non è un selfie, si tratta di uno scatto in un parco di Roma che la ritrae in tutto il suo splendore.

Sono oltre 600 mila i follower che lieta con le sue pose sexy e con i suoi look provocanti i quali mettono in bella mostra le curve esplosive, lasciando pochissimo spazio all’immaginazione.

E’ impossibile non apprezzare la sua innata sensualità che fa girare la testa proprio a tutti.

Per Antonella il tempo sembra davvero essersi fermato e risulta sempre giovanile e prorompente come lo era ai tempi di ‘Non è la Rai’.

Infatti accanto a sua figlia Asia Nuccetelli, sembrano sorelle così come le abbiamo potute apprezzare durante l’edizione del Grande Fratello Vip che le ha viste protagoniste.

UNA BELLEZZA SENZA TEMPO