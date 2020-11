Atalanta Liverpool dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Atalanta Liverpool dove vederla, le scelte delle due squadre in vista della partita valida per la terza giornata di Champions League.

Atalanta Liverpool, partita valida per la terza giornata del gruppo D della Champions League, è in programma martedì 3 novembre alle ore 21. La squadra di Klopp è reduce dalla vittoria per 2 a 0 contro il Midtjylland mentre i nerazzurri hanno pareggiato per 2 a 2 contro l’Ajax.

LEGGI ANCHE —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Le due compagini non si sono mai affrontate in un match ufficiale. I bergamaschi hanno giocato in Champions League solamente in due manifestazioni. Gli inglesi sono al primo posto del girone a punteggio pieno mentre i ragazzi di Gasperini hanno collezionato 4 punti nelle prime due partite di girone.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, il calcio trema ancora: positivi due giocatori

Atalanta Liverpool, dove vederla in tv e streaming