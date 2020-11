Gigi Proietti, cinque personaggi iconici alla quale ha prestato la sua voce

Attore, regista, conduttore, cantante, Gigi Proietti ha regalato al pubblico innumerevoli ricordi che rimarranno nel cuore di milioni di persone, così come i personaggi alla quale ha prestato la voce nel corso della sua carriera

È scomparso oggi Gigi Proietti, nel giorno del 80esimo compleanno, a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Considerato uno dei massimi esponenti del teatro italiano, lo spettacolo perde un artista unico al quale milioni di persone volevano bene. Dalle mille sfaccettature ha dato vita a personaggi indimenticabili come Mandrake in “Febbre da cavallo” e il Maresciallo Rocca. Ma oltre a essere attore e regista era anche un doppiatore. Ha prestato la sua voce per film che hanno fatto la storia del cinema. Riviviamo cinque dei suoi iconici personaggi.

Cinque personaggi alla quale Gigi Proietti ha dato voce

Sono stati numerosi gli attori di fama mondiale che Gigi Proietti si è ritrovato a doppiare nel corso della sua carriera. Ricordiamo ad esempio Ian McKellen nel ruolo di Gandalf nella triologia de “Lo Hobbit“. Tratti dagli omonimi libri i film raccontano il prequel della saga de “Il Signore degli Anelli“. Segue uno dei personaggi più noti del cinema, Rocky. Proietti ha doppiato Sylvester Stallone nel primo film uscito nel 1976. Una pellicola cinematografica che vinse ben tre premi Oscar e che lanciò la carriera dell’attore.

Nello stesso anno esce “Buffalo Bill e gli indiani” che vede come protagonista nei panni di Buffalo Bill il rinomato attore Paul Newman. Sarà proprio Gigi a doppiarlo nella versione italiana. Ma la lunga lista dei doppiaggi continua e nel 2012 si ritrovò a dar voce al personaggio di Alfred Hitchcock, interpretato da Anthony Hopkins. Il film biografico era dedicato al rapporto tra il regista e la moglie durante la produzione di “Psyco“.

Infine impossibile non citare il lavoro che Proietti ha realizzato nel film d’animazione della Disney, “Aladdin“. In tutti e tre i capitoli ha dato voce al Genio della lampada che in lingua originale era invece doppiato da Robin Williams. Un personaggio che grandi e piccini ricollegheranno per sempre a lui. Questi sono solo alcuni dei numerosi ruoli che Proietti ha interpretato nel corso della sua carriera. Quest’ultimo lascia un patrimonio immenso di arte e umanità che non smetteremo mai di celebrare.

