Morte Gigi Proietti, i post strazianti dei suoi colleghi e amici – FOTO

La morte di Gigi Proietti ha lasciato tutto il mondo dello spettacolo senza parole, i ricordi ed i saluti per lui sui social

Gigi Proietti è morto oggi, 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Una morte che nessuno si aspettava e che mai avremmo voluto sapere. Il grande attore, amatissimo da tutti, pubblico e colleghi, ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo.

È stato un vero mattatore della scena italiana con mille volti e mille modi di intendere l’arte in senso lato. Dal teatro alla televisione, dal cinema alla musica, non solo attore ma anche cantante, musicista, regista, comico. Insomma uno di quei grandi artisti che forse oggi non nascono più. E tutto il mondo dello spettacolo, ma non solo, lo piange.

La notizia della sua morte è arrivata questa mattina all’alba e sui social iniziano a comparire i primi messaggi, le foto ed i ricordi per il grande Maestro.

Morte Gigi Proietti, tutti i ricordi per lui

Gigi ti amo❤️sei leggenda❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️

Claudia Gerini è stata una delle prime sui social a condividere un messaggio per Gigi Proietti. L’attrice ha scelto una foto che la ritrae insieme al collega e amico, abbracciati e sorridenti, scrivendo: “Gigi ti amo❤️sei leggenda❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️”.

A seguirla anche Federica Pellegrini che ha postato su Instagram una foto dell’attore aggiungendo solo una faccina triste e le mani giunte in preghiera.

Luciana Littizzetto per Proietti ha scritto: “E adesso dobbiamo anche fare senza di te. Ci hai fatto tanto ridere e ora ci piange il cuore. #gigiproietti #🙏”

Si associa Carolyn Smith: “Che dolore ad accogliere questo triste notizia. Ogni volta che faceva un suo spettacolo a teatro non potevo mancare… le risate con i suoi monologhi erano assicurate, aveva una presenza scenica eccezionale”.

“Decisamente il 2020 è un anno da buttare. Al più presto. Ciao Gigi” scrive Tiberio Timperi.

Anche Matilde Brandi, uscita dal Grande Fratello Vip lo ricorda: “Ciao Maestro! Ho iniziato con te a soli 19 mi avevi scelto per il tuo programma Club 92 grazie 🙏 per avermi regalato un sogno ora sei nel paradiso dei giusti! Buon viaggio maestro 🙏❤️”.

Più passano i minuti e più la bacheca di Instagram di riempie di bellissime foto del grande artista. Alba Parietti lo ricorda così: “Questo tragico anno ci porta via il cuore del teatro , il cuore di Roma il più grande istrione e attore italiano . Addio grandissimo @gigi.proietti_ufficiale”.

“Questa volta c’hai fatto piangere 😢” scrive Nicolas Vaporidis. E Valentina Persia sceglie come Claudia Gerini una foto che la ritrae insieme al grande Gigi: “Solo tu potevi stupirci nel giorno del tuo compleanno, giorno in cui si commemorano i defunti con “l’ultima mandrakata” grande maestro Addio 🌷”.

E poi anche il mondo del giornalismo non si risparmia nel ricordare e salutare il grande Maestro. Salvo Sottile scrive: “Se né e andato il cavaliere Nero, il giorno del suo 80esimo compleanno. Buon viaggio Gigi. Sarai per sempre #gigiproietti”. Arriva anche il slauto di Vincenzo Mollica: “Addio a Gigi Proietti Genio! Arte pura!”.

Non so se il grande Gigi Proietti avesse davvero paura della morte, lui che sapeva farci ridere di tutto, e che per… Pubblicato da Enrico Mentana su Domenica 1 novembre 2020

Anche il direttore del Tg di La7, Entico Mentana, ricorda Gigi Proietti, non sceglie una foto ma un post molto toccante.

