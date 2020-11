Romina ci prova con Al Bano, la Lecciso è una furia: la situazione

Il ritorno in Puglia di Romina Power suona ancora forte come un “grido” di speranza di ricongiungimento ad Al Bano. E la Lecciso…

L’attrice statunitense Romina Power si è ormai stabilita nuovamente, nella terra che ha lanciato le sue forti ambizioni nel mondo dello spettacolo del Belpaese. Tuttavia il rientro in Puglia ha portato alla luce nuovi obiettivi di vita, a fronte dei quali anche i fans dell’artista sono rimasti spiazzati.

Uno fra questi è il progetto “Ambiente” da sempre molto caro a Romina e le riunioni con il popolo di Cellino San Marco, con l’obiettivo di far capire che intorno a noi va rispettata anche “Madre Natura”. In questa nuova campagna pubblicitaria, la figura in questo momento più presente nella sua vita è quella di suo figlio Yari.

Quest’ultimo ha deciso di dare una svolta al suo futuro, mettendosi alla ricerca di una figura femminile da affiancare al suo talento musicale e clonare un nuovo duetto. Ed ecco che Romina aiuta il figlio in questa “disperata” ricerca, finchè pescano dal cilindro la persona giusta per Yari: Thea Crudi.

Tra i due c’è subito intesa, così come per le due donne, complici dal primo incontro in assoluto

LEGGI ANCHE —–> ALICIA SIERRA DE LA CASA DI CARTA: UNO SGUARDO CHE SEDUCE ED INCANTA – FOTO

Romina Power, la “spinta” decisiva per arrivare ad…Al Bano

Da quando Romina Power e la nuora Thea Crudi si son viste per la prima volta, nonsi sono più separate. Colei che rappresenta l'”invenzione” in persona del figlio Yari per i suoi si è detta molto affascinata e fortunata ad avere a che fare ogni giorno con l’artista statunitense.

Tempo fa è arrivata anche la “benedizione” della famosa cantante pugliese, che l’ha definita una “cara amica e alleata“. Dalla prima condizione alla seconda è un attimo di tempo ed è rivolta principalmente al tema Al Bano Carrisi.

L’avanzata del duo, tutto complicità e affiatamento sta facendo infuriare Loredana Lecciso, ma Romina sembra non abbia intenzione di mollare, nonostante Al Bano nei tempi addietro, in occasione di una cena, aveva già stabilito le gerarchie dell’amore e ribadito la preferenza di un futuro accanto alla leccese.

LEGGI ANCHE —–> Romina Power e Al Bano insieme: la FOTO con Ylenia appena nata

Ma mai come stavolta, però, la situazione appare in fase di ribaltamento, soprattutto grazie all’insistenza di Romina Power, che ora non è neanche più sola. Tutte le strade porteranno a… Sanremo 2021, nuova occasione di ricongiungimento con Al Bano, così come paventa con unca certa pressione un’anticipazione del loro riavvicinamento, nelle vesti di giudici di “The Voice”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.