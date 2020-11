Romina Power e Al Bano insieme: la FOTO con Ylenia appena nata

La foto del bacio con la piccola Ylenia Spezza il cuore. Romina Power e Al Bano sono dolcissimi con lei, le ricerche però continuano

Solo ieri abbiamo detto che ci sarebbero nuovi sviluppi sulle ricerche per ritrovare Ylenia Carrisi, figlia primogenita di Albano e Romina Power. L’ultimo dialogo di Ylenia con la famiglia risale al 1º gennaio 1994 e si svolse con una chiamata partita dal telefono del LeDale Hotel di New Orleans, presso il quale era arrivata il 31 dicembre 1993 e diretta a casa.

La trasmissione spagnola “Salvame” in onda su TeleCinco continua a trattare del caso di sparizione della figlia di Albano e Romina Power. Adesso il conduttore del programma Jorge Javier Vazquez, ha rivelato il nome della fonte che ha portato del materiale in studio per provare i suoi contatti con Ylenia e che finora era invece rimasto nell’anonimato.

La fonte sarebbe l’investigatore Ricardo Zucchi e tra il materiale mostrato dall’uomo ci sarebbero foto e video che mostrerebbero una donna molto somigliante alla figlia di Al Bano e Romina vivere a Santo Domingo sull’isola con suo marito Alexander Suero Alvares.

Il bacio di Al Bano e Romina alla piccola Ylenia, dolcissimi