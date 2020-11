Gigi Proietti, una vita di spettacolo: il meglio dei suoi sketch

Tra sketch, risate e battute indimenticabili, Gigi Proietti aveva dedicato la sua carriera all’arte e al mondo dello spettacolo

È scomparso oggi Gigi Proietti, nel giorno del 80esimo compleanno, a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Il fatto che tanti programmi tv gli avessero fatto gli auguri in diretta domenica sera, con un giorno di anticipo, e che comunque lui non abbia risposto a nessuno, doveva farci capire che qualcosa non andava. Che Gigi Proietti non stava bene.

Considerato uno dei massimi esponenti del teatro italiano, lo spettacolo perde un artista unico al quale milioni di persone volevano bene. Dalle mille sfaccettature ha dato vita a personaggi indimenticabili come Mandrake in “Febbre da cavallo” e il Maresciallo Rocca.

Gigi Proietti, gli sketch più divertenti