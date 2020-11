Lutto nel mondo del cinema: giovane attore ucciso in una sparatoria

E’ morto Eddie Hassell: coinvolto in una sparatoria in Texas per probabile furto di auto

E’ morto Eddie Hassell, l’attore americano, appena trentenne, famoso soprattutto per aver recitato nel film “I ragazzi stanno bene“, candidato all’Oscar nel 2010. Nato il 16 luglio 1990 a Corsicana, in Texas, l’attore è stato mortalmente ferito nel corso di una sparatoria.

Secondo quanto dichiarato dal suo agente, la sparatoria sarebbe avvenuta ieri, appena fuori l’appartamento della sua fidanzata e, probabilmente, nel corso di un tentativo di furto d’auto. Gli agenti, sono giunti sul posto intorno alle 1.50 di domenica mattina, ma sono stati i vicini ad allertare l’ambulanza per il trasporto in ospedale.

Le ferite allo stomaco riportate non hanno lasciato scampo al giovane attore che è morto poco dopo il suo trasporto in ospedale. Le indagini, sulla dinamica dei fatti, sono tuttora in corso.

Texas: morto l’attore Eddie Hassell. Aveva solo trent’anni

Quest’ultima si trovava proprio nell’appartamento quando si è avviata la sparatoria, ma non è riuscita a vedere in volto l’aggressore. La dinamica dei fatti non è ancora del tutto chiara e le indagini sono in corso di accertamento.

L’attore, di origini texane, era nato nel 1990 ed aveva alle spalle una carriera in ascesa: oltre ad aver recitato nel film “I ragazzi stanno bene”, aveva interpretato vari altri ruoli; tra il 2000 e il 2010, aveva interpretato un ruolo in “Questioni di famiglia”, nel 2011 aveva recitato in “Bomb City – I giorni della rabbia”, premiato al Dallas International Film Festival. Aveva avuto un ruolo anche nella serie di fantascienza della NBC “Surface”, ed era apparso in serie tv come “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Southland”, “Joan of Arcadia”, “‘Til Death”, “Bones”, “Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills ” e “Longmire”.

