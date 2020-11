Mandrake, Gigi Proietti saluta gli italiani. Le frasi celebri del mattatore

Gli italiani oggi salutano uno dei personaggi più celebri del teatro e della televisione. Gigi Proietti, il mandrake, è morto nel giorno del suo compleanno

E’ morto questa notte Gigi Proietti, il grande attore se ne è andato proprio il giorno del suo ottantesimo compleanno, lasciando un vuoto ai suoi cari e a tutti gli italiani. Da questa mattina il web è pieno di foto e video che esaltano la sua figura, le sue frasi rimbombano su Instagram e facebook, grandi e piccoli ricordano il suo talento e la sua bravura. Da mandrake a Rocca, da Toto a Pietro Ammicca, difficile dimenticare cinquant’anni di carriera. I suoi personaggi e i suoi cavalli di battaglia sono ormai indelebili.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gigi Proietti, cinque personaggi iconici alla quale ha prestato la sua voce

Da Mandrake a Rocca, le frasi più celebri del mattatore

Maestro di teatro e di vita, un genio di cultura artistica di altri tempi, un poeta. Il suo talento e la sua bravura indiscussa hanno germogliato nei laboratori e scuole di teatro tra gli allievi che hanno ereditato la sua professione. Non ci resta allora che dedicare un articolo alle sue frasi più celebri che hanno ingrandito il bagaglio artistico del nostro Paese. “Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso” apriva i suoi spettacoli il grande mattatore, “Dalla crisi non si esce con l’odio, la rabbia: quelle sono solo le conseguenze. La soluzione, invece, è l’amore, e il far tornare di moda le personeperbene” e poi ancora “Vivi, lascia vivere ma soprattutto… nun te fa pijà per culo”. Non solo a teatro ma anche sul grande e piccolo schermo, come non ricordarlo in Febbre di Cavallo con il personaggio di Mandrake?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gigi Proietti e la sua Roma, un amore intramontabile: “Ci ha creduto fino all’ultimo”

Manzotin: Ooh a Mandrake, ma ‘ndo vai, al Polo Norde? – Mandrake: A Manzotì, io anderò al Polo Nord, ma tu devi annà a fanculo!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter