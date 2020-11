Gigi Proietti e la sua Roma, un amore intramontabile: “Ci ha creduto fino all’ultimo”

Per sua stessa ammissione, Gigi Proietti ha avuto solo due grandi amori: sua moglie e la Roma. L’addio commosso del club giallorosso.

Dopo Alberto Sordi e Sean Connery, il 2020 si porta via anche Gigi Proietti. Maestro della comicità, animo buono e gioviale, il grande attore romano era capace di sorridere anche di fronte alle peggiori disgrazie. “Chi non sa ridere mi insospettisce” ripeteva frequentemente.

L’intero mondo dello spettacolo lo piange e lo ricorda con sentito affetto, nel giorno del suo compleanno che – per una dolorosa coincidenza – è stato anche quello della sua morte. Tra i post di cordoglio sui social, anche quello dell’A.S.Roma, suo primo e grande amore, insieme a sua moglie. Un amore che non si è spento con lui, ma vive ancora nel ricordo dei tifosi e di quanti gli vollero bene.

Gigi Proietti e lo scudetto: “Ce la facciamo a vederne un altro?”

“Scusatemi, ma c’è la Roma…”. Prove posticipate, televisioni istallate sui set, scuse accampate con gli amici, pur di non perdersi una sola partita della Magica: questo era Gigi Proietti, fuori dai riflettori, lontano dal palco. Un amore, quello per il club giallorosso, che il grande attore romano si è portato dietro fino alla morte. Quando gli chiedevano della Roma – raccontano le persone a lui vicine – era solito ripetere che attendeva con ansia il quarto scudetto. “Ma che dite, ce la facciamo a vederne un altro?” diceva spesso. Ma quel traguardo, per lui, non è mai arrivato.

Un pezzo di Roma che se ne va. Grazie di tutto, Maestro 💛❤️ pic.twitter.com/c4gNyfcMLJ — AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2020

Oggi la sua squadra lo ricorda con grande affetto e commozione. “Un garbo e una romanità inarrestabili” si legge tra i commenti dei tifosi. E chissà se un giorno quel famoso scudetto non sarà dedicato proprio a lui, che più di tutti lo ha atteso e desiderato.

