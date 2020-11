Justine Mattera si fa riconoscere anche nella nebbia, che silhouette-FOTO

La bellissima Justine Mattera condivide una foto sul suo profilo Instagram mentre corre in un parco, è bellissima e in formissima

La Mattera non rinuncia a correre nemmeno quando le condizioni meteo sono avverse, infatti anche nella nebbia si riconosce il fisico perfetto della modella. La showgirl ha condiviso anche la sua partecipazione a Caduta Libera dell’altra sera, puntata con i vip come partecipanti.

La Mattera disperata per la decisione di Conte sulle scuole

Arriveranno oggi nuove misure di restrizioni per mitigare il contagio di coronavirus nel nostro paese. Una di queste decisione riguarda le scuole, tema che si è dibattuto per mesi poiché sono un luogo d’incontro molto propenso alla diffusione del virus. Tuttavia la scuola è importante e fino alla fine c’è la volontà di salvaguardarla. I bambini ma anche i ragazzi necessitano della didattica e delle interazioni scolastiche, che per mesi gli sono state negato o comunque hanno ricevuto in parte. La Mattera condivide dunque nelle storie, la notizia che il Premier ha proposto di continuare le lezioni con presenza per le scuole elementari e le prime due classi della scuola media. Tutti le altre seguiranno la scuola a distanza.

La showgirl commenta scrivendo:”Con mio figlio in terza media e mia figlia in prima media”. Il che vuol dire che la figlia femmina continuerebbe ad andare a scuola mentre il maschio seguirebbe da casa le lezioni. La Mattera come tante mamme in questo momento, non gradisce la decisione e infatti aggiunge una faccine in lacrime. Perché avere i figli a casa per molti genitori che devono lavorare, per mandare avanti la famiglia, è un grosso problema.

Sicuramente un ragazzo che va alle medie è meno impegnativo di un neonato o un bambino di 5-6 anni, però questo cambia molto le dinamiche organizzativa della famiglia. Mettendo in difficoltà molte persone. In ogni caso però le misure sono necessarie vista la continua crescita di casi da coronavirus.

