Clarissa Moretta, vestitino sexy e scollatura profonda: fan in estasi

Clarissa Moretta continua a deliziare i suoi follower con scatti prorompenti e bollenti in cui mette in mostra il suo fisico da urlo.

Clarissa Moretta è una sexy influencer che sa come deliziare il suo pubblico. La ragazza è seguitissima su Instagram: il suo profilo vanta ben 403mila follower, con i suoi numeri che fanno sicuramente invidia a numerosissime web influencer. La Moretta è dotata di un fisico da capogiro: le sue curve sono decisamente spettacolari e mandano i fan in estasi. Molto gettonato è il suo lato B, valorizzato spesso da perizomi da brividi e slip striminziti. Anche i suoi tatuaggi si trovano in punti piccanti e strategici. Clarissa, poco fa, ha messo in rete l’ennesima foto da cardiopalma.

Lo scatto mostruoso di Clarissa Moretta: vestitino sexy e scollatura profonda

Clarissa, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un vestitino sexy e cortissimo, con gambe da urlo in bella mostra. La scollatura è profonda e una buona parte del suo incredibile seno è ben visibile. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante. Il post ha già raccolto 7mila cuoricini e numerosi commenti: gli utenti stanno postando numerosi apprezzamenti, complimenti ed emoticon. “Come chiudere la giornata in bellezza, sempre bellissima”, “Che bella”, “Molto sexy e desiderabile”, si legge.

Clarissa, qualche giorno fa, ha fatto impazzire tutti piazzando il suo lato B meraviglioso in primissimo piano. Il perizoma striminzito valorizzò le sue forme da urlo.

