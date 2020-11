Wanda Nara, top strettissimo e seno in mostra: unica – FOTO

Wanda Nara continua a far impazzire tutti sui social: la showgirl argentina ha piazzato il suo splendido seno in primissimo piano.

Wanda Nara è una delle donne più avvenenti presenti sul web: la showgirl, infatti, ama mettere in mostro il suo fisico da urlo e le sue curve da infarto con scatti al limite del proibito. La moglie di Mauro Icardi non ha limiti e le sue fotografie collezionano sempre tantissimi likes e commenti. L’argentina sa come sfruttare al meglio la vetrina dei social e continua ad aumentare il suo seguito. Non a caso il suo account vanta ben 7,1 milioni di follower.

Wanda, poco fa, ha postato uno scatto in cui indossa un top strettissimo con seno in bella vista. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Wanda Nara in tenuta d’allenamento, top strettissimo: che seno!!