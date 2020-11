Elena Morali versione “Jessica Rabbit” stesa sul divano con gonna corta – FOTO

Elena Morali. L’ex pupa del programma di Enrico Papi, un incanto su Instagram, ci rivolge una proposta invitante

Gli appelli in tv da parte della comunità scientifica e delle istituzioni politiche c’invitano a trascorrere più tempo a casa, evitare assembramenti per scongiurare ulteriore propagazione del Coronavirus.

Elena Morali, la bellissima modella, ex cast de La pupa e il secchione, sembra aver accolto in pieno la raccomandazione. Su Instagram la ritroviamo in una versione inedita da un lato; dall’altro, invece, per certi versi è affine a molti utenti, seppur con delle cospicue differenze. La showgirl, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui è placidamente distesa su un divano e scrive come didascalia: “Queste sere tutti sul divano a vedere Netflix! Chi mi fa compagnia?”

Molti di noi in questo periodo trovano distrazione dalle fatiche e preoccupazioni quotidiane grazie proprio alle piattaforme streaming che stanno spopolando su internet. Certo, la maggior parte dei comuni mortali di solito sta spaparanzata sul divano con pigiama e copertina. Non Elena Morali, la quale come una novella Jessica Rabbit, si presenta fasciata da un conturbante tubino rosso fuoco, tacchi alti e scuri, trucco impeccabile e lunghi capelli biondi che le ricadono sulle spalle. Gioca con una ciocca in maniera sensuale e lo sguardo è fisso sull’obiettivo: un tripudio di sensualità.

Elena Morali. La sua carriera in pillole