Bianca Guaccero sempre più bella e a colori: “Non smettere mai …”

Bianca Guaccero sexy e colorata su Instagram: short, camicia trasparente e pronta a “sparare”. Un vero schianto

Bianca Guaccero triste e gioiosa allo stesso tempo. La conduttrice vive un periodo sereno della sua vita, privata e lavorativa. È tornata alla conduzione di Detto Fatto su rai 2 che l’ha incoronata conduttrice del primo pomeriggio di mamma Rai e sempre raggiante si mostra sui social.

Ieri però una parentesi triste per l’artista che come tanti suoi colleghi ha voluto ricordare Gigi Proietti. Commossa a Detto Fatto, in collegamento da casa a causa della quarantena cautelativa, non ha trattenuto le lacrime parlando del grande maestro.

Ha ricordato le diverse volte che ha avuto l’onore di averlo accanto, fin dagli esordi quando nella fiction “Mai storie d’amore in cucina” nella quale interpretava la figlia di Proietti e poi quando è stata sua ospite a Cavalli di Battaglia nel 2017. L’esperienza con Tale e Quale Show dove Bianca lo ha avuto come giudice fino ad Una storia da cantare in cui Bianca Guaccero lo ha avuto come ospite.

“Sono stata fortunata e privilegiata a condividere con lui tanti momenti della mia carriera. Mi mancherà tantissimo” ha detto la conduttrice. “Non dimenticherò mai le risate, e le battute fuori dal copione che non finivano mai! Ti ho voluto un gran bene perché oltre al grandissimo artista eri un uomo dolce e umano” ha aggiunto.

Bianca Guaccero: short, camicia e pronta a “sparare”

Poi però Bianca Guaccero mette da parte la malinconia e sfodera una delle sue armi più belle, il sorriso e la simpatia. Bella e a colori posti una foto ironica che mostra tutta la sua essenza di donna che sa scherzare quando è il momento ma anche essere seria quando serve.

Mani giunte quasi a formare una pistola, sguardo semi serio con occhi socchiusi e labbra un po’ a cuore, e pronta per “sparare”. Il suo outfit non è quello di una guerriera.

Bello e colorato, composto da una camicetta nera anche un po’ trasparente e uno short a vita alta ed arricciato piano di fiori. Le tonalità del rosso e del fucsia danno colore ad una stagione un po’ cupa e regala a Bianca un’aura diversa.

Lei a corredo del post manda un bel messaggio: “A volte alcune cose buone vanno in frantumi… questo succede affinché cose migliori possano arrivare….”buona notte 🌙 ps non smettete mai di sognare un futuro migliore”.

