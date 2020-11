Paolo Brosio è stato punito per essere andato contro al regolamento ma la punizione ricevuta non è stata accolta in modo sereno

Entrato nella casa del Grande Fratello Vip dopo mille difficoltà, Paolo Brosio è stato uno dei protagonisti della scorsa puntata. Si è parlato dei suoi primi tre giorni passati all’interno della casa, del rapporto con le donne e con la religione. È stato dato spazio anche a quanto avvenuto prima del suo ingresso, al suo ricovero in ospedale e alla sua battaglia contro il Covid. Ha potuto anche incontrare per la prima volta dalla sua dimissione una delle infermiere che lo ha assistito, Giulia, con la quale aveva instaurato un buon rapporto. Sul finale di puntata pero’ Brosio è stato ripreso da Alfonso Signorini per aver infranto il regolamento. La sua reazione non si è fatta attendere.

Paolo Brosio in nomination per aver spifferato notizie

Prima di entrare il conduttore lo aveva istruito di stare ben attento a non farsi scappare notizie dall’esterno. Il regolamento vieta infatti ai concorrenti entrati in corsa di rivelare cosa accade al di fuori per non condizionare i vip in gara. Questo vale, ovviamente, anche per eventuali notizie legate al programma e al suo futuro.

Sebbene Paolo Brosio abbia promesso di mantenere la bocca chiusa, nei tre giorni passati in casa si è lasciato andare ad alcune rivelazioni. Una di queste riguarda il papabile prolungamento del programma ben oltre il Natale. Sembra infatti quasi certo che il Grande Fratello Vip andrà in onda fino a febbraio mentre gli attuali vip sono convinti terminerà a dicembre.

Signorini ha richiamato Brosio e gli ha comunicato di essere stato messo in nomination per punizione. A questo punto Paolo si è ribellato, affermando che i concorrenti sapessero già alcune cose e facendo intendere che non sia stato l’unico a rivelare dei segreti esterni. “C’è qualcuno che è uscito ed entrato, non sono stato l’unico“, ha detto. Nonostante non abbia fatto nomi il pubblico ha capito che parlasse dell’ex tronista, Andrea Zelletta. Quest’ultimo la scorsa settimana è uscito per un paio di giorni dal programma a causa di motivi personali mai spiegati.

Sebbene il giovane abbia dichiarato di essere rimasto isolato e di aver letto un libro per intrattenersi, durante la diretta ha chiaramente rivelato notizie esterne lette dai social compresi i nomi dei tre nuovi concorrenti in arrivo. Eppure di lui non si è parlato durante la puntata. Per questo Brosio si è molto risentito della sua punizione, ritenendola non giusta e affermando di volersene andare. Sembra pero’ che i suoi compagni siano riusciti a farlo ragionare e a fargli cambiare idea.

