Elisabetta Gregoraci incanta con il vestitino cortissimo. Che bellezza – FOTO

Spirito “libertino” per Elisabetta Gregoraci che chiama a raccolta i fans di Instagram per una nuova puntata GF: che eleganza!

Scongiurata l’eliminazione dall’ultima nomination, Elisabetta Gregoraci, la modella showgirl, ex di Flavio Briatore è tornata a ruggire più forte di prima. L’occasione per il riscatto è servita sul “piatto” e lo ha scelto di fare proprio come piace a lei.

La conduttrice televisiva e nativa di Soverato ha sempre fatto parlare di sè, dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Sia nel bene che nel male e le critiche sul suo conto non sono di certo mancate. Tra gli opinionisti in studio da Alfonso Signorini, anche l’attrice Antonella Elia non ha risparmiato parole al “veleno” ad Elisabetta Gregoraci.

“La tua storia d’amore con Petrelli è solo una bufala mediatica”; oppure “Sei proprio una gatta in calore”. Non c’è stato freno alle polemiche e ai botta e risposta, durante la puntata di ieri, ma alla fine ogni cosa è tornata al proprio posto, quando Elisabetta ha confermato le parole dell’Elia, che tra lei e Petrelli non c’è alcuna relazione d’amore

Elisabetta Gregoraci, una “favola” affascinante su Instagram

All’indomani di una diatriba accesissima in studio, durante la puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di sè. Questa volta al centro delle attenzioni non ci sono state le parole o i dibattiti al veleno, ma l’immagine di un personaggio femminile pieno di fascino e “divinità”, come lei.

La piattaforma social, in qualità di testimonial principale di una bellezza fuori da ogni confine è Instagram. Il profilo di Elisabetta conta oltre 1 milione di follower al seguito e il ricordo di un giorno tanto felice è la copertina dell’anteprima del reality show, dove la showgirl di Soverato vi è partecipante e avviata verso un finale tutto da seguire.

Elisabetta Gregoraci, dunque chiama a raccolta i suoi follower, affinchè possano dare l’apporto e il sostegno giusto per far ritornare la reputazione di Eli al suo posto. La foto proposta è un vero e proprio incantensimo di “libertà”, ma all’occhio dei follower non è sfuggito quel particolare, estrapolato dal vestitino cortissimo per l’occasione.

La conduttrice sfoggia un “impero” d’eleganza che mette a nudo qualche “segreto” di troppo, elevato all’ennesima potenza dagli appassionati. E voi cosa ne pensate del ricordo di Elisabetta? Come la giudicate dentro la casa?

