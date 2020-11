Barbara D’Urso sale la scala ma la gonna è molto corta, fuori tutto – FOTO

Barbara D’Urso eccezionale al Grande Fratello Vip. Vestito a frange che scompare quando alza la gamba, una bomba

Visualizza questo post su Instagram Oggi mi sento così..😜😂#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 30 Ott 2020 alle ore 5:53 PDT

Barbara D’Urso protagonista anche del lunedì sera su Canale 5. La regina di Mediaset è entrata a gambe tese al Grande Fratello Vip ieri sera. Tutto organizzato con Alfonso Signorini e la produzione per uno scherzo alla contessa Patrizia De Blanck.

Tra la conduttrice e il direttore di “Chi” sembra sia tornato il sereno e lo scherzo è andato a buon fine. Barbara si è prestata a registrare una finta intervista ad Alvaro, lo spasimante della De Blank non che, nella finzione, sua ex fiamma. Poi Barbarella è intervenuta anche al telefono rendendo tutto credibilissimo tanto che la concorrente del Gf si è più volte innervosita e ha minacciato di querelare Alvaro per le sue affermazioni fasulle.

Nessuno si aspettava una cosa del genere e Carmelita ha stuzzicato l’attenzione e la curiosità dei suoi followers con una foto da capogiro. Vediamo qual è andando su successivo.

Barbara D’Urso al GF Vip, alza la gamba ed è uno spettacolo