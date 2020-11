Alfonso Signorini si scaglia contro Paolo Brosio: “Basta, non siamo a messa!”. Al Grande Fratello Vip, il conduttore ha rimproverato il giornalista per la sua ostentazione di fede

Alfonso Signorini stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip si è molto arrabbiato con Paolo Brosio per il suo continuo ostentare fede durante tutto il giorno da quando è entrato nella casa. Paolo è entrato a far parte del cast venerdì, e da quando è entrato ha dimostrato di essere – come già sappiamo – una persona molto religiosa. Passa tutto il giorno a pregare e a parlare di Dio, e ieri sera ha fatto qualcosa che ha fatto molto storcere il naso ad alcuni concorrenti nella casa ma anche ai telespettatori.

Alfonso Signorini rimprovera Paolo Brosio al Grande Fratello Vip: “Non ne possiamo più”

Ieri sera, mentre Francesco, Tommaso, Maria Teresa e Stefania erano a letto, hanno sentito Paolo urlare delle preghiere per casa insieme a Patrizia De Blanck. I quattro inquilini si sono molto arrabbiati e hanno accusato Paolo di ostentare troppo la sua fede. Alfonso questa sera gli ha mostrato la clip, ha sentito le sue giustificazioni e poi gli ha detto: “Noi rispettiamo il fatto che tu sia così tanto fedele, però vederti pregare tutto il giorno da fastidio a me che sono credente, figuriamoci a chi non lo è. Non ti chiediamo di non pregare, ma di farlo in silenzio e con rispetto. Non siamo a messa, siamo al Grande Fratello”.

Paolo si è scusato e ha detto che da ora in poi non pregherà più, o almeno non lo farà più nelle modalità in cui lo ha fatto negli ultimi giorni.