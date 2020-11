Attentato a Vienna, i VIDEO girati ai terroristi fanno il giro del web

Una serata da dimenticare nel centro di Vienna: i video che ritraggono gli assalitori fanno il giro del web

Il centro di Vienna è oggetto di quello che sembra essere un attentato terroristico in piena regola. 3 gli assalitori conteggiati, e un numero di morti che attualmente ammonta a 7 persone. Le testimonianze locali parlano inoltre di “decine di feriti per strada“.

La tragicità del momento corrente viene chiaramente espressa da alcuni video girati dai presenti. In questi si vedono gli assalitori intenti a portare avanti il loro diabolico piano, e si registrano le operazioni messe in atto dalla polizia.

Dalla strada, la caccia ai “terroristi” si sposta persino all’interno dei locali.

Attentato a Vienna: i video girati dai presenti

I video registrati dai testimoni mostrano delle scene agghiaccianti. In uno di questi, si vede chiaramente un assalitore muoversi accanto alla facciata di un edificio, dotato di uniforme militare e armato. Dopo essersi fermato ed aver sparato alcuni colpi, l’uomo ha proseguito la fuga. In un’altra clip, si notano le forze di polizia accerchiare la zona in corrispondenza della prima sparatoria.

Ulteriori clip documentano il tutto, in quella che sembra essere una catena di eventi surreali. I presenti hanno documentato l’operato degli agenti, che si dispongono lungo la strada al fine di scongiurare qualsiasi pericolo. In uno di questi, si vede chiaramente un poliziotto avanzare verso una via, e si avvertono poi dei colpi d’arma da fuoco.

Heavily armed forces storm several restaurants in Vienna in search of the terrorists who have left at least 7 dead in a deadly attack tonight. pic.twitter.com/4V7bQ9A2do — jay (@jay2864) November 2, 2020

L’inseguimento degli assalitori si sposta poi all’interno dei locali. Nel filmato in questione, si vedono le forze di polizia entrare nel luogo ed intimare a tutti coloro che erano presenti di abbassarsi. Alcuni dei testimoni, costretti a rimanere fermi, hanno deciso di filmare il tutto, ed in poco tempo le immagini hanno fatto il giro del web.

Molti dei locali erano affollati in questa serata, proprio per salutare le ultime ore “di libertà” prima del lockdown, che scatterà alla mezzanotte. L’inseguimento dei due assalitori continua, mentre il terzo si sarebbe fatto saltare in aria attraverso una cintura esplosiva.

