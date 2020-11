Federica Pacela il VIDEO ipnotico del suo lato B, che spettacolo

Tripudio di felicità e libidine per i follower di Federica Pacela, irragiungibile con movenze di classe, di un energico lato B

La conoscenza in pubblico è ancora ai minimi storici per Federica Pacela, ma è destinata ai grandi numeri e inoltrata per esaudire ogni desiderio proibito dei fans. La sexy regina del web si sta specializzando per diventare tra le migliori personalità femminili del panorama artistico e pieno di emozioni dei social network.

In particolare, Federica è attiva su Instagram da ormai quattro anni e i “dipinti” di bellezza illegale, offerti di rado al pubblico riescono sempre a produrre un certo effetto. Prima di lanciarsi nel campo delle vedute da schermo, Federica Pacela, durante la sua carriera ha scritto una “parentesi” di moda, nel lancio di alcuni costumi di marca.

D’altronde lei è stata sempre un’appassionata di accessori eleganti, abbigliamento sportivo in generale e intimi succinti. Il benessere è il tema principale della sua quotidianità. Non a caso, la scelta di personal trainer e operatori di macchine da fitness ricade sulla sua figura, testimonial di palestre, prodotti fitness, integratori e linee di cosmesi

LEGGI ANCHE —–> Clizia Incorvaia in posa sexy mostra tutta la sua bellezza – FOTO

Federica Pacela dà spettacolo davanti allo specchio. La “dea” dell’amore con movenze da brividi

Una delle web influencer più impetuose e raggianti del panorama artistico dei social è senz’altro Federica Pacela. Non è da moltissimo tempo su Instagram e le sue performances non sono all’ordine del giorno.

Ma quando decide di mettere a nudo le “segretezze” intime, non ce n’è davvero per nessuna. Sarà l’amore per la fotografia, quella passione nata grazie alla mano divina dei fotografi che le hanno fatto capire da che parte si trova il lato migliore del suo naturale e levigato fascino.

La partecipazione all‘”Ex on the beanch Italia”, nel 2018 ha lanciato definitivamente le sue ambizioni nel mondo dello spettacolo. Ora Federica su Instagram è il prototipo di Venere, in netta crescita anche in termini di visualizzazioni: 763 mila.

LEGGI ANCHE —–> Giulia De Lellis, gli shorts in pelle sono cortissimi: sale la temperatura – FOTO

Il video immortalato sul social più cliccato del secolo sta facendo il giro del web, oltre a mettere in difficoltà i follower di fronte ai movimenti sensuali del suo incredibile fondoschiena, altra specialità della “casa”, sul retro della prosperosità frontale, finora una sentenza fuori discussione. E voi invece come giudicate la performance ammaliante e seducente di Federica Pacela? Fatecelo sapere

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter