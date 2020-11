Eliminata nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Guenda Goria arriva in studio e non le manda a dire a Elisabetta Gregoraci che finisce in lacrime

Con grande dispiacere del pubblico che ancora non si capacita della sua uscita venerdì scorso è stata eliminata dal Grande Fratello Vip Guenda Goria. Giunta in puntata Alfonso Signorini l’ha messa in collegamento con la casa e dopo aver mandato un saluto a sua madre, Maria Teresa Ruta, si è rivolta a un paio di concorrenti non mandandole a dire. Il conduttore ha rivelato che proprio Guenda ha rilasciato a “Chi” un’intervista nella quale ha parlato di alcuni di loro, in particolare di Francesco Oppini e di Elisabetta Gregoraci. Se sul primo ha ribadito quanto già detto in precedenza, ritenendolo uno stratega, sulla seconda non ci è andata giù leggera.

Guenda Goria accusa Elisabetta Gregoraci di non avere umanità

Tra Guenda ed Elisabetta non è mai scattato un feeling all’interno della casa e la giovane lo ha ribadito anche una volta uscita. Alla domanda su chi non le piacesse dentro il programma ha risposto proprio indicando la showgirl. “Il suo essere falsa viene sempre più fuori. Lei vive della sua immagine, guai se la sfiori altrimenti ti sbrana” -si legge da un estratto del giornale- “Priva di ironia completamente, nella sua perfezione c’è qualcosa di sinistro tanto imperfetto“. Infine termina con una forte considerazione: “Elisabetta manca di umanità, anzi non sa nemmeno cosa sia“.

Proprio quest’ultima frase tocca in modo particolare la Gregoraci che accusa Guenda di non averle detto in faccia quello che pensava. “Hai detto delle cose gravi“, sottolinea, continuando poi a contrattaccare Goria sul suo percorso nella casa. Essere accusata di non avere umanità è qualcosa che ha colpito molto Elisabetta che ha ribadito come le persone non conoscano il suo vissuto non capendo così forse alcuni suoi atteggiamenti.

Anche Signorini interviene a sua difesa, affermando che “Non è tutto oro quello che luccica” e che forse chi appare fredda e distaccata in realtà lo fa a causa di una propria protezione. La showgirl non riesce a trattenere le lacrime mentre continua a ripetere “Ma che ne sapete voi“. Anche in riferimento ad Antonella Elia che ha dato man forte alle parole di Guenda.

