Grande Fratello Vip, lite furiosa durante la diretta: “Tu non dici niente?”. Elisabetta Gregoraci ha sbottato ieri contro Maria Teresa Ruta per quanto detto da sua figlia Guenda Goria

Puntata particolare per Elisabetta Gregoraci, quella che è andata in onda ieri. Il Grande Fratello Vip diventa sempre più complicato per lei. Dopo la sua storia mai realizzata con Pierpaolo Pretelli, ieri sera è stata attaccata duramente da Antonella Elia e anche da Guenda Goria, che uscita dalla casa ha rilasciato un’intervista dove ha parlato dei suoi compagni. Ha detto che dei concorrenti non le piaceva Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, ma mentre Francesco ha preso con ironia le sue dichiarazioni, Elisabetta si è molto arrabbiata e se l’è presa con Maria Teresa, che subito si è scusata per sua figlia.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci contro Maria Teresa Ruta: “Sto parlando con te”

Quando Elisabetta ha attaccato di nuovo Guenda, se l’è presa con Maria Teresa che è rimasta in silenzio. “Sto parlando con te, guardami quando ti parlo, perché fissi la telecamera?”. La Ruta si è molto arrabbiata e ha sottolineato di non poterci fare nulla per le cose che ha detto Guenda, se non scusarsi, e che ovviamente non sono una persona sola e hanno entrambi una testa pensante. Nella casa è scoppiato il caos: le due donne si sono urlate contro durante la pubblicità e c’è voluto un po’ per far attenuare la tensione.

Pierpaolo è corso subito in difesa di Elisabetta e Maria Teresa si è molto arrabbiata per questo, arrivando addirittura a nominarlo. “Non c’entrava nulla lui, perché intromettersi in una discussione tra due donne solo per difenderla?”.