Nella giornata di ieri, un uomo di 54 anni è stato denunciato per aver aggredito con un pugno un’impiegata dell’anagrafe di Milano che gli aveva chiesto di indossare la mascherina.

Un uomo di 54 anni è stato denunciato nella mattinata di ieri per aver aggredito un’impiegata dell’anagrafe di Milano. Stando a quanto ricostruito il 54enne sarebbe negli uffici senza la mascherina e, alla richiesta della donna di indossare il dispositivo di protezione individuale, l’uomo l’avrebbe colpita con un pugno in faccia. Immediatamente fermato dall’agente in servizio all’anagrafe, l’uomo avrebbe reagito ancora tanto da rendere necessario l’arrivo di due volanti della Polizia Locale che lo hanno fermato. Dopo essere stato curato al pronto soccorso per alcune ferite riportate nella colluttazione, il 54enne, affetto da problemi psichici, è stato accompagnato nel comando della Polizia Locale, dove è stato denunciato a piede libero.

Milano, si rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce un’impiegata dell’anagrafe: denunciato

Follia all’interno degli uffici dell’anagrafe di Milano durante la mattinata di ieri, lunedì 2 novembre. Un uomo di 54 anni, stando a quanto riporta Milano Today, sarebbe entrato negli uffici senza indossare la mascherina, come previsto dalle norme anti-Covid. Alla richiesta di un’impiegata di indossare il dispositivo individuale, il 54enne avrebbe reagito colpendo la donna con un pugno in faccia. L’agente della Polizia Locale, in servizio presso l’anagrafe, ha immediatamente cercato di fermare l’aggressore che avrebbe reagito nuovamente. Sul posto sono intervenuti i rinforzi, due pattuglie del comando di Polizia Locale di Piazza Beccaria con a bordo alcuni agenti che hanno bloccato definitivamente l’uomo.

Il 54enne è stato trasportato in stato di fermo presso il pronto soccorso del policlinico del capoluogo lombardo e successivamente presso il comando dei vigili dove è scattata una denuncia a piede libero. L’aggressore sarebbe, riporta Milano Today, un uomo incensurato ed affetto da problemi psichiatrici.

La vittima dell’aggressione, che non avrebbe riportato gravi traumi, avrebbe rifiutato le cure del 118.

Un episodio simile si era verificato ad Albino (Bergamo) nei giorni scorsi, quando un ragazzo avrebbe aggredito un autista di un pullman che lo aveva invitato ad indossare la mascherina prima di entrare sul mezzo di trasporto pubblico. Anche in quel caso l’autore del gesto è stato denunciato dalle forze dell’ordine.

