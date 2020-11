Rapina mano armata in banca a Milano, caccia all’uomo

Rapina in banca a Milano, attacco a una filiale del Credit Agricole. Caccia all’uomo, i banditi in fuga nelle fogne

MILANO – Presa d’assalto la filiale Credit Agricole in piazza Ascoli, i malviventi sono entrati alle 8.35 e fuggiti pochi minuti dopo, ostaggi indenni. I rapinatori, in un primo tempo asserragliati all’interno dell’edificio con alcuni dipendenti della banca, sono poi fuggiti calandosi nelle fogne come nei migliori film d’azione e spionaggio. Sì è scatenata una imponente caccia all’uomo da parte della polizia.

Il direttore della banca: “Eravamo in tre all’interno dell’agenzia quando mi sono accorto. Ho subito urlato ‘c’è una rapina’ e una collega è riuscita a scappare. C’è stata una breve colluttazione ma non hanno inferito su di me“.

AGI: Una #RAPINA in banca è in corso a Milano, alla filiale del Credit Agricole in via Stoppani all’angolo con piazza Ascoli a Milano. Sul posto la polizia, che ha circondato l’agenzia e bloccato il traffico nella piazza. #rapinabanca #milano pic.twitter.com/6bEonKJIy8 — Nicola Scambia (@nicola_scambia) November 3, 2020

All’esterno sono arrivate una decina di auto della polizia che hanno predisposto un’area di sicurezza per evitare rischi per i passanti. Sul posto sono state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale. Traffico in tilt nell’area, con diversi bus e tram fermi ai lati della piazza.

Notizie in aggiornamento.

