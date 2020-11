Com’è morto il fratello di Giorgio Panariello? L’attore toscano, ospite da zia Mara, ha raccontato tutta la verità sul tragico evento

Giorgio Panariello si è lasciato andare durante l’ultima puntata di Domenica In, in cui la conduttrice Mara Venier ha chiesto all’attore di parlare di suo fratello e di come siano andate realmente le cose riguardo alla sua morte. Il programma della zia Mara è stato un mezzo per esprimersi liberamente, senza omissioni e paura di sbagliare, lì il comico toscano si sente a casa. “Franchino era buono, se non avesse incontrato l’eroina sarebbe stato tutto diverso”. Inizia a parlare Panariello.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Claudia Ruggeri il buongiorno in slip e reggiseno all’Italia: super sexy – FOTO

Com’è morto il fratello di Giorgio Panariello?

Il suo nome era Franco e Giorgio Panariello lo ricorda con dolcezza e tenerezza negli studi televisivi della Rai in compagnia di Mara Venier. “Era bravissimo… Mio fratello giocava in modo meraviglioso. Se avesse avuto la possibilità di giocare in una squadra sarebbe diventato un grande calciatore”. E poi quel tragico evento: “Franco si sentì male durante una cena e gli amici che erano con lui lo lasciarono solo sul lungomare di Viareggio. È morto di ipotermia – continua – Ho scritto il libro per Franco, perché tutti sapessero la verità. Non è andato via per un’overdose”. Panariello ha anche confessato che nel corso della sua vita ha rischiato anche lui di cadere nella trappola degli stupefacenti. Ma è riuscito a fermarsi in tempo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Giulia Valentina bellissima nei colori dell’autunno, si confonde con il paesaggio-FOTO

Nella stessa puntata sono stati ospiti di Mara Venier anche Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. Giorgio Panariello ha aperto il programma insieme alla Zia Mara.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter