Giulia Valentina bellissima nei colori dell’autunno, si confonde con il paesaggio-FOTO

L’influencer condivide uno scatto su Instagram in cui appare vestita abbinata al paesaggio in cui si trova

La Valentina condivide una foto sui social e si dice compiaciuta di aver azzeccato i colori dei vestiti che si abbinano al paesaggio in cui si trova. Nella didascalia scrive:”La soddisfazione di portare in valigia un outfit che si abbina perfettamente al paesaggio”.

Un utente replica dicendo paragonandola a Paola Turani, che è tra l’altro una sua grande amica: “Molto alla Paola Turani”. L’infuencer concorda e poi fa una battuto:”Vero Paola Turani è bravissima! Poi non si è portata la felpa ma sui colori ci azzecca sempre”.

L’influencer Giulia Valentina è a Franciacorta in posti bellissimi

Visualizza questo post su Instagram L’ultima cosa a cui penso prima di addormentarmi: la colazione. Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina) in data: 1 Nov 2020 alle ore 2:53 PST

Giulia Valentina, come tante altre influencer di Milano ha scelto di passare qualche giorno lontano dalla frenetica città per rilassarsi nei meravigliosi paesaggi della Franciacorta. Il luogo è incantevole, i paesaggi mozzafiato e l’accoglienza straordinaria. Giulia ha mostrato anche qualche scorcio del resort in cui alloggia, Cappuccini resort magnifico.

La scorsa settimana proprio nel Franciacorta si trovava l’influencer Giulia De Lellis e ora la Valentina, è davvero un posto di influencer. Recentemente la Valentina ha anche festeggiato Halloween, che è una delle sue feste preferite, lo ha sempre spiegato ai suoi follower. Nonostante le restrizioni per l’emergenza coronavirus, ha trovato un modo molto divertente di festeggialo.

Visualizza questo post su Instagram Me walking out of my house on October 31st 🎃 Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina) in data: 29 Ott 2020 alle ore 3:55 PDT

L’influencer ha infatti girato un video in un parco a Milano, in cui comincia a camminare e si toglie il cappotto, che sotto nascondeva il costume da zucca che ogni anno tira fuori ad Halloween. Poi lo gonfia e si mette in testa anche il cappellino, i questo modo sembra una zucca enorme ferma, è geniale.

