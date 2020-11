Vite al Limite. Vianey e Allen, marito e moglie: 600 kg in due. La loro storia

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Vianey e Allen

La ventesima ed ultima puntata della settima stagione di Vite al Limite è molto particolare perchè vede come protagoniste due persone, originarie entrambe di Chicago (Stato dell’ Illinois). Si tratta di una coppia sposata: Vianey Rodriguez eAllen Lewis.

Quando incontriamo Vianey nell’episodio che la riguarda, ha 35 anni e ha raggiunto un peso di 269 kg. Allen invece ha 51 anni di età e pesa 294 kg. Vianey ha dichiarato che le sue malsane abitudini alimentari sono iniziate a causa del rapporto deleterio e contorto che aveva con la madre (ormai defunta) che non faceva altro che umiliarla e denigrarla durante tutto il suo percorso di crescita.

Mangiare la faceva sentire meglio e, allo stesso tempo, la faceva sprofondare sempre di più nel baratro delle depressione. Ha conosciuto e si è innamorata di Allen che è diventato con il tempo il suo compagno e custode, ma egli stesso ha dovuto combattere con la sua enorme mole e con i problemi di mobilità ad essa collegati.

I coniugi si sono resi conto che non avevamo molte alternative di fronte a loro: o avrebbero perso peso in fretta o sarebbero morti. Per questo motivo hanno deciso di recarsi a Houston e farsi visitare dal celebre chirurgo bariatrico, Younan Nowzaradan.

Sono stati immediatamente messi a dieta; il programma da seguire era molto rigido, prevedeva un regime calorico basso, basato su molte proteine e pochi grassi e carboidrati. Dopo un inizio incerto, entrambi hanno dimostrato di essere meritevoli di aver un intervento di bypass gastrico, avendo perso abbastanza peso da soli.

Se l’operazione di Allen è stata un successo, non si può dire la stessa cosa di Vianey che ha avuto un arresto cardiaco mentre stava affrontando la procedura. Ciò ha costretto il dr. Nowzaradan ad interromperla. Tuttavia, la donna è rimasta determinata nel perseguire il suo traguardo verso la salute.

I risultati si sono visti. Vianey ha perso in un anno 102 kg, arrivando a 167 kg. Allen invece si è alleggerito di 214 kg, arrivando a 170 kg.

Su Facebook hanno un profilo di coppia dove aggiornano i follower sui loro progressi congiunti. Dalle immagini pubblicate possiamo vedere che il percorso non si concluso a telecamere spente ma hanno continuato insieme a dimagrire e a ritrovare la salute e il benessere.

