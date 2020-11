Grande Fratello Vip, sorpresa al televoto e i nuovi nominati della settimana

Al Grande Fratello Vip quest’anno sembrano esserci sempre delle sorprese quando si tratta del televoto: anche questa settimana regole modificate

Con due appuntamenti settimanali il Grande Fratello Vip quest’anno ha voluto smuovere le cose e sebbene vengano effettivamente aperti due televoti a settimana solo uno risulta effettivamente eliminatorio. È così da diverse puntate tanto che anche i concorrenti in gara hanno capito come funziona. Venerdì scorso al televoto erano finiti Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta e si era chiesto al pubblico di salvare il proprio preferito. I due meno votati sarebbero finiti nuovamente in nomination nella puntata successiva. A farcela è stata, per la nona volta consecutiva, l’amatissima Maria Teresa Ruta mentre i due uomini in automatico sono stati rimandati al televoto.

Le nomination e una sorpresa per la prossima puntata

L’orologio segnava l’una di notte passata quanto Alfonso Signorini ha chiamato al rapporto i concorrenti per le nomination settimanali. Le due più votate sono state ancora una volta Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando che si vanno così ad aggiungere a Morra e Oppini. Non saranno pero’ da soli: a finire in nomination anche Paolo Brosio, a causa di un provvedimento disciplinare. In seguito alla sua entrata ha infatti rivelato alcune informazioni provenienti dall’esterno, andando di fatto a infrangere una clausola del regolamento.

Un televoto a cinque per questa settimana che pero’, come già annunciato da Alfonso Signorini, non porterà a una eliminazione nella puntata di venerdì. Questo avverrà infatti la prossima settimana ma questo i concorrenti non se lo aspettano. Il motivo potrebbe essere collegato all’entrata dei due nuovi concorrenti che avverrà proprio tra tre giorni. Stefano Bettarini e Giulia Salemi sono pronti a fare il loro ingresso -per la seconda volta- nella casa più spiata d’Italia.

I vip, ormai informati della loro entrata non ne rimarranno sorpresi, ma senza dubbio quello che non si aspettano è di veder rimandata ancora una volta l’eliminazione.

