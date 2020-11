Karina Cascella, minigonna cortissima, c’è poco spazio per immaginare – FOTO

La web influncer Karina Cascella stuzzica la fantasia dei follower di Instagram con un outfit davvero sbalorditivo

L’opinionista più animata e intraprendente del mondo di Uomini e Donne, Karina Cascella ha sfidato e vinto le leggi della natura. Testimonial di un successo senza precedenti è senz’altro il profilo Instagram della “diva”, sempre più “bollente” e accattivante.

Lo spirito di “vendetta” e risolutezza che abita con costanza nella sua quotidianità non lascia spazio alle ribattute. D’altronde la vita non le ha riservato momenti pacifici, soprattutto nel rapporto con i genitori e in particolare col padre fortemente alcolizzato e una madre succube delle violenze del marito.

L’occasione di riscatto nasce nel momento in cui si consolida la posizione di Karina all’interno dello scacchiere delle celebrità più “efferate” della tv. L’esperienza ad Uomini e Donne ha trasformato il suo modo di essere e di tenere alta la considerazione all’interno di un gruppo.

Oggi Karina Cascella amministra come una veterana gli screzi e i dibattiti “furenti” in diretta tv. A volte è prevalso lo spirito di veemenza che le ha riservato qualche “cacciata” di troppo dallo studio, ma lei si è rialzata, ottenendo il massimo delle approvazioni

Karina Cascella, scatto all’apice della bellezza: “Look che vince non si cambia!”

Nonostante lo spirito evolutivo e l’attitudine volubile, Karina Cascella non si è mai fatta nemici attorno al suo personaggio pubblico. Tutto ciò lo deve al talento innato di far valere le proprie idee e i propri diritti.

L’atteggiamento “frizzantino” di Karina è entrato inaspettatamente nel cuore dei fans, oltre ad essere diventato un punto di riferimento per condurre una vita più giusta e priva di pregiudizi. Questo suo modo di essere viene proiettato in senso figurativo ai margini di un aspetto estetico tanto accattivante, quanto affascinante.

“Anche quando iniziano i primi freddi”, Karina sa come “infondere” il calore necessario e passionale per far sognare ad occhi aperti i follower di Instagram. La web influencer partenopea ha ridato vigore alla forma perfetta del corpo, questa volta “addolcito” da un outfit, fuori tema invernale.

Minigonna cortissima a jeans che lascia poco spazio alle parole e all’immaginazione dei quasi 8 mila follower che hanno lodato la bellezza di Karina, arrivata all’apice delle preferenze, sbaragliando difatti la concorrenza: “Amica mia sempre il top ❤️❤️; Karinacascella tesoro sei stupenda meravigliosa favolosa ❤️😚🤩; Ammazza che bona😍😍😍”



