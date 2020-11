Incidente in scooter: uomo ritrovato senza vita nel giardino di casa

Un pensionato è stato ritrovato morto nel giardino della sua abitazione, in provincia di Lecce, probabilmente vittima di un incidente in scooter.

Tragedia a Nardò, comune in provincia di Lecce, dove un uomo è stato ritrovato senza vita all’interno del giardino della sua abitazione di Santa Caterina. La drammatica scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, dopo la segnalazione di un’automobilista di passaggio che ha avvertito i carabinieri. I militari dell’Arma, insieme ai soccorsi del 118, si sono precipitati sul posto, ma per l’uomo, un pensionato di 68 anni, non c’è stato più nulla da fare. Stando alle prime ricostruzioni, il 68enne potrebbe essere rimasto vittima di un incidente in scooter mentre rientrava a casa in scooter nella giornata di domenica. Non è chiaro se a provocare il decesso sia stato l’impatto o un malore mentre era alla guida del mezzo a due ruote.

Lecce, incidente in scooter nel giardino: pensionato 68enne ritrovato morto il mattino seguente

Un uomo di 68 anni è stato ritrovato senza vita nel giardino della sua abitazione a Santa Caterina, frazione di Nardò, in provincia di Lecce, nella mattinata di ieri, lunedì 2 novembre. A lanciare l’allarme sarebbe stato un automobilista di passaggio che avrebbe chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono immeditatamente giunti i carabinieri ed il personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 68enne. I militari dell’Arma si sono occupati, dunque, degli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione di Lecce Prima, l’uomo potrebbe essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto, probabilmente nella serata di domenica.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che lo scooter con cui il 68enne stava rientrando a casa sarebbe caduto dalla rampa di ingresso del giardino terminando la sua corsa contro un cumulo di pietre. Non è ancora chiaro se l’uomo sia stato colpito da un malore alla guida che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo o se sia deceduto per via dell’impatto. A far chiarezza, riferisce Lecce Prima, potrebbe essere l’ispezione cadaverica sulla salma dell’uomo che dovrebbe stabilire da cosa sia stato provocato il decesso.

A far pensare che l’incidente sia avvenuto nella serata precedente rispetto al ritrovamento del corpo sarebbe stata l’umidità ritrovata sullo scooter della vittima.

