Shaila Gatta, posa proibita in bikini: che fisico – Foto

Shaila Gatta, posa proibita in bikini nello studio di Striscia la Notizia: addominali scolpiti e gambe mozzafiato per la velina, foto.

Shaila Gatta bollente su Instagram. La velina di Striscia la Notizia alza le fredde temperature di novembre con una foto assolutamente stupefacente. Con un mini top e uno slip giallo, la ballerina sfoggia addominali scolpiti, gambe mozzafiato e un lato A prorompente.

“Monday mood. Ancora dormo”, scrive la velina su Instagram cercando di riprendersi dal weekend prima di tornare a ballare sul bancone di Striscia insieme all’amica e collega Mikaela Neaze Silva. Con i loro stacchetti, Shaila e Mikaela incantano ogni sera i telespettatori di canale 5 mentre, sui social, la Gatta fa sognare tutti i suoi followers con un fisico bestiale.

Shaila Gatta romantica con il fidanzato Leonardo Blanchard

Oltre a mostrare la propria bellezza e sensualità, Shaila Gatta, sui social, tira fuori anche il suo lato romantico, soprattutto quando è in compagnia del fidanzato Leonardo Blanchard a cui, negli scorsi giorni, ha dedicato delle parole ricche d’amore.

“Pensavo a scrivere tante cose, la verità è che quando guardo queste foto penso solo che Ti amo tanto e che mi fai sempre divertire ❤️ in fondo come dice una canzone… L’amore è una cosa semplice”, ha scritto Shaila Gatta che con un twerking e delle movenze da infarto, ha fatto impazzire i fans.



“Nel modo più semplice che può esistere.. ti amo anch’io”, ha risposto Leonardo alla fidanzata. Una storia d’amore che si basa anche sull’ironia come testimoniano i vari video che Shaila pubblica sul proprio profilo Instagram dove, insieme al suo amore, si diverte a dare vita a simpatici siparietti.



Nel filmato che vedete qui in alto, , Leonardo finge di essere un giocatore di basket mentre Shaila, con il suo meraviglioso sorriso, finge di essere una palla. Un video di pochi secondi che ha conquistato i fans della velina che si divertono di fronte ai numerodi filmati in cui si cimentano in sketch ironici.

