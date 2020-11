Arisa, come non l’abbiamo mai vista: posa nuda su Instagram – FOTO

La cantante sorprende i suoi follower con uno scatto che non ti aspetti. “Non mi sono mai vista così. Mi piaccio molto”, commenta la ligure.

Arisa ultimamente si è mostrata sui social con un cambio di stile radicale, in cui ha deciso di mettersi a nudo e di cambiare totalmente look tanto da sorprendere tutti i suoi follower che non l’avevano mai vista così.

Ha voluto infatti di tornare al suo “stato originale”, senza filtri, accettandosi così com’è, senza paura di mostrarsi, né camuffando a tutti i costi le sue imperfezioni.

Era alla continua ricerca di impersonare i canoni di bellezza che ci propone ogni giorno la società perché mostrandosi per quello che era si sentiva derisa, ha raccontato la cantante.

Eppure oggi a quanto pare ha trovato finalmente il suo equilibrio, trovandosi a proprio agio nel suo corpo.

LEGGI ANCHE –> Jasmine Carrisi, posa da vamp. Cosa ne penserà papà Al Bano? – FOTO

Arisa al naturale e senza abiti