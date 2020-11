Wanda Nara, lato B in primo piano: così non l’avevamo mai visto – Foto

Wanda Nara, lato B in primo piano: la foto mai vista è assolutamente da infarto. Instagram impazzito per la moglie di Mauro Icardi.

Wanda Nara come non l’avete mai vista. La moglie di Mauro Icardi non rinuncia alle coccole e, a bordo piscina, nel corso di una giornata dedicata a se stessa, sfoggia un fondoschiena da infarto. Una foto che ha letteralmente fatto impazzire Instagram con i fans che si sono fiondati sul profilo dell’argentina che, in pochissimo tempo, ha collezionato migliaia di like.

Nonostante sia novembre e faccia freddo, la Nara non rinuncia a far sognare i fans tornando a mostrarsi in bikini ed esibendo le sue curve mozzafiato che vengono ammirate puntualmente da tutti i suoi followers. Un’immagine bollente quella che Wanda ha deciso di regalare ai fans che hanno particolarmente apprezzato.

Wanda Nara, il top è troppo stretto e il seno esplode