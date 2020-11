Coronavirus, la fase tre per il vaccino parte in Italia

La sperimentazione inizierà a novembre presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, saranno 300 i volontari.

A novembre saranno arruolati 300 volontari a cui sarà somministrato il vaccino per contrastare il virus.

Si tratta della sperimentazione di fase 3 per il vaccino anti Covid-19 di Oxford-AstraZeneca e questa fase sarà avviata nell’azienda ospedaliero-universitaria di Modena, uno dei sette centri specialistici scelti in Italia. Per l’esattezza il vaccino verrà somministrato a 200 volontari mentre agli altri 100 il placebo, questi ultimi una volta approvato il vaccino, avranno la garanzia di essere poi vaccinati davvero.

Le prime inoculazioni partiranno all’incirca i primi di dicembre e a breve verrà pubblicato un numero verde in cui sarà possibile informarsi e prenotarsi.

Bisognerà avere più di 18 anni e si dovrà essere residenti in Emilia Romagna, si possono avere anche patologie purché siano ‘trattate’, ovvero non in fase acuta.

Vaccino inoculato entro Natale

E’ stato fatto un appello a partecipare, è stimato che si arriverà a circa 30 mila richieste e verranno selezionate 300 persone.

Sarà, nello specifico, la Struttura complessa di Malattie Infettive ad occuparsi della sperimentazione. Cristina Mussini, direttore della struttura complessa di Malattie Infettive Aou di Modena e docente UniMoRe, dichiara: “La terapia intensiva è quasi piena, finora abbiamo ricoverato 200 persone solo per Covid, stiamo lavorando senza sosta e la situazione è complicatissima anche perché, senza chiusure in vista, non vediamo davvero la luce in fondo al tunnel”, spiegando la situazione drammatica in cui versa il nostro paese.

La speranza è quella di riuscire ad arruolare 300 persone e e di inocularlo entro Natale, se tutto va bene ad Aprile 2021 potrebbe essere pronto il vaccino: unica soluzione per debellare questo virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

