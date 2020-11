Chiara Ferragni, vestito blu e trucchi | Splendida | Fan in visibilio – FOTO

Chiara Ferragni ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui è più splendida che mai

Chiara Ferragni è nota in tutto il mondo. La ragazza non è semplicemente una famosissima influencer, sicuramente tra le più seguite e apprezzate sui social network, ma a tutti gli effetti un’imprenditrice di grande successo. La sua carriera ha avuto inizio dieci anni fa circa. In quel momento il mondo delle influencer stava avendo inizio e Chiara era tra le prime a farsi conoscere in questo mondo.

Da allora la sua ascesa è stata inarrestabile e ora lei è certamente tra le più famose influencer in tutto il pianeta. La moglie del cantante Fedez è seguitissima da un grandissimo pubblico di giovani che non si perdono praticamente mai ogni suo post e provano ad imitarla.

Chiara Ferragni, sempre più bella e impeccabile – FOTO

Ormai i brand fanno a gara a far rappresentare i propri prodotti da Chiara. A volte, come quanto avvenuto oggi, la celebre influencer presenta in diretta social delle linee che fanno riferimento proprio a lei.

Nel caso odierno, la giovane ha presentato l’evento pubblicando una foto tramite il proprio profilo Instagram. Si tratta di un’immagine, in cui Chiara (sempre splendida e perfetta) indossa un vestito blu, riporta dei trucchi colorati su una sua mano, mentre ci sono altri del medesimo brand sul tavolo che ha davanti.

