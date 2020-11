Sostituirà Alessandro Cattelan a X Factor: chi è e cosa fa Daniela Collu

Sarà Daniela Collu a sostituire Alessandro Cattelan alla guida della seconda puntata dei Live di X Factor. Scopriamo qualcosa in più su di lei

Alessandro Cattelan ha comunicato di essere risultato positivo al Covid e per questo non potrà condurre la seconda puntata dei live di X Factor questo giovedì. Se in un primo momento si pensava potesse scegliere di condurre in collegamento -come alcuni suoi colleghi hanno fatto- è arrivata la notizia ufficiale: sarà sostituito da Daniela Collu. Un volto noto agli amanti del talent. È lei infatti a condurre “Hot Factor“, il format che va in onda subito dopo la diretta per commentare a caldo quanto accaduto.

“Disponibile per feste di laurea, battesimi, prediciottesimi e per il secondo live di X Factor“, scrive scherzosamente su Instagram, prima di rivolgersi proprio a Cattelan: “Per favore pero’ sbrigati a tornare“.

Chi è e cosa fa Daniela Collu

Per chi non la conoscesse Daniela Collu è una conduttrice e autrice televisiva ma anche una blogger. La sua prima apparizione in tv come opinionista risale al 2013 nel programma di Fabio Canino e Chiara Francini, Aggratis!. L’anno successivo approda nella famiglia del talent show conducendo per la prima volta Extrafactor insieme a Mara Maionchi e Davide Camicioli. Un appuntamento settimanale nel quale veniva commentato a caldo dai protagonisti quanto avvenuto durante la puntata di X Factor. È tornata alla sua conduzione anche nel 2016, nel 2017 e quest’anno, sebbene il programma abbia cambiato nome in Hot Factor.

Ma Daniela è stata anche autrice televisiva di programmi come il Grande Fratello e Stato civile – L’amore è uguale per tutti e il suo blog Stazzitta è molto seguito. Attualmente lavora anche in radio in Viva L’Italia, programma di RTL 102.5.

Sarà strano non vedere sul palco Alessandro Cattelan, dopo dieci anni di conduzione, ma Daniela Collu ha tutte le carte in regola per regalare un altrettanto entusiasmante spettacolo. Su Instagram scherza su quanto sia nervosa per quello che l’aspetta: “Se me la sto facendo sotto? Sì“.

