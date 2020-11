Dayane Mello, dal Grande Fratello a Instagram, la sua bellezza fa il giro del web -FOTO

Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello, ha lasciato il suo profilo Instagram in ottime mani. Guardate che foto sono state pubblicate

Dayane Mello è una delle concorrenti della casa del Grande Fratello, sempre al centro di polemiche, prima con Mario Balottelli poi Francesco Oppini e ora con Adua Del Vesco. Sembra infatti che tra le due ci sia molto feeling, probabilmente tra loro è nata in questi cinquanta giorni una bella amicizia. Si parla molto della sua bellezza e in molte occasioni sono state fatte battute non piacevoli sul suo conto, ma la modella con carisma ha cercato sempre di rimanere indifferente e ha continuato il suo gioco.

Grande Fratello, Dayane un’esplosione di bellezza

Un’esplosione di bellezza, Dayane Mello si sta facendo conoscere all’interno dalla casa sia dagli altri concorrenti che dal pubblico che la segue e su Instagram i fan sono aumentati. Attualmente sono 146 mila follower, ma con il programma Grande Fratello è facile superare il milione. Intanto il suo profilo è in ottime mani, così mentre lei si gode la sua avventura all’interno della casa, le sue foto fanno il giro del web.

Divina, Dayane è un’esplosione di bellezza, al naturale e in tuta o con vestiti lussuosi e il volto truccato. I suoi occhi conquistano chiunque la guardi, per non parlare della sua eleganza. Con lei il Grande Fratello ha fatto il botto!

