Emma Marrone e la verità sull’addio a Marco Bocci

Emma Marrone, a distanza di anni, svela la causa della fine della storia d’amore con l’attore Marco Bocci.

Nel 2013 Emma Marrone e Marco Bocci erano una delle coppie più amate dal gossip, ma nel tempo il loro amore non ha avuto l’esito sperato: i due si lasciano e in quegli anni non si sapeva nulla sul perché la loro storia fosse finita. La causa della rottura sarebbe la lontananza: i due vivevano in città diverse ed erano troppo presi dai loro impegni lavorativi da non coltivare il loro amore giorno dopo giorno. Tra i due adesso è rimasto un ottimo rapporto tant’è che tutti ricordano il pensiero carino dell’attore nei confronti della ex che ha rivolto nel corso di un’intervista quando Emma si era dovuta momentaneamente ritirare dal mondo della musica per la sua battaglia – vinta – contro il tumore.

Emma Marrone, non sarò più bionda

Visualizza questo post su Instagram A sentimento. ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 1 Nov 2020 alle ore 4:22 PST

La storia tra l’attore Marco Bocci e la cantante nacque dopo la fine della sofferta storia d’amore tra Emma e Stefano De Martino all’interno di Amici, il talent su Canale 5. La loro storia si concluse burrascosamente: De Martino infatti lasciò Emma per Belen Rodriguez. La coppia ha un figlio, Santiago e dopo aver tentato di ricucire il matrimonio, il ballerino e la showgirl argentina hanno nuovamente preso strade diverse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 19 Ott 2020 alle ore 5:33 PDT

Sulla lotta contro il tumore Emma dichiara: “Dopo l’operazione subita i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”. Siamo tutti curiosi di vedere allora Emma nature. Una cosa è certa, sarà bellissima.

