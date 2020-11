Claudio Sona si è fidanzato: ritrova l’amore con l’ex di un vincitore di Amici. Dopo la delusione che gli ha inferto Mario Serpa, Claudio torna a sorridere con Nicholas

Si apre un capitolo bellissimo della vita per Claudio Sona, l’ex protagonista del primo trono gay di Uomini e Donne. Il ragazzo si è distinto per la sua dolcezza, per la sua umiltà e per il modo esemplare in cui ha gestito le frequentazioni durante il programma. Dopo la scelta è scoppiato il caos: un suo ex lo ha accusato di essere stato con lui per tutto il tempo, ma Claudio ha avuto modo di smentire e dimostrare che non ha mai preso in giro nessuno, tanto meno Mario Serpa di cui era molto innamorato all’epoca. Tra vari tira e molla sono stati insieme più di due anni, poi dopo l’ultima rottura hanno entrambi preso due strade differenti.

Claudio Sona ritrova la felicità con il suo Nicholas: è l’ex fidanzato di Gabriele Esposito

Già lo sapevamo, lo avevamo intuito, tante cose che ci aveva messo Claudio erano chiarissime, ma vedere questa foto è meraviglioso perché sono felice per te, per voi, piango 😭😭😭😭😭😭😭 #ClaudioSona pic.twitter.com/ZZTf1PQeWt — Cristina Sacchelli (@SacchelliC) November 2, 2020

Claudio ha acquistato una casa a cui sta lavorando da oramai un po’ di tempo, suo fratello ha avuto un figlio che gli riempie la vita e le giornate e poi, di recente, è arrivato anche l’amore. Si tratta di Nicholas, un bellissimo ragazzo di 30 anni, amante del fitness e manager di un bistrot bolognese. Da un po’ di mesi oramai ha cominciato a pubblicare foto con questo ragazzo, ma due giorni fa ha deciso di ufficializzare questa relazione rispondendo ad una domanda su Instagram. “Sei fidanzato?”, come risposta si è limitato a pubblicare una foto di lui e Nicholas abbracciati.

#claudiosona ciò che conta veramente è che sei felice ❤ pic.twitter.com/wt6F0nzPFZ — Bruna 🍁🌰🌤 (@brunam01584147) November 4, 2020