Anna Tatangelo ha pubblicato sui social due foto in cui mostra tutta la sua bellezza: forme sinuose in vista e una promessa per i suoi seguaci…

La cantante di Sora ha condiviso su Instagram una doppietta di foto in cui è in uno studio televisivo per presentare qualcosa di speciale per i fan. La Tatangelo è vestita con una abitino nero che termina con uno spacco vertiginoso che dà largo spazio all’immaginazione di tutti i suoi follower. Sopra indossa una camicetta dorata e bianca da cui balza con prepotenza all’occhio il suo generoso décolleté. La rapper si sta godendo il meritato momento di successo dopo l’uscita del nuovo singolo “Fra me e te” in collaborazione con il collega Gemitaiz. La canzone è uscita il 16 ottobre ed è tra le più ascoltate in radio e sulle piattaforme musicali. Il brano arriva giusto a un mese di distanza da “Guapo“. C’è un dettaglio però che non sfugge ai suoi numerosi follower, la bella Tatangelo è dimagrita parecchio.

Anna Tatangelo: La doppietta di Foto e la promessa per i fan