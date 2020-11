Le due gemelle Donatella confermano ancora una volta la loro presenza sotto i riflettori di All Together Now.

Sfavillante è l’aggettivo da utilizzare quando si parla de Le Donatella, specie in riferimento all’ultimo post reso pubblico nella giornata di oggi sul loro profilo Instagram. Un ritratto fotografico degno di nota che le immortala con addosso un brillante abito da sera, pronte più che mai per il loro nuovo debutto nello show televisivo per aspiranti cantanti firmato Mediaset.

Anche il settimanale “Chi”, diretto dall’ormai onnipresente opinionista Alfonso Signorini, elogia l’atteso revival sulle scene del duo di gemelle modenesi che sembrerebbe previsto a partire dalla prima puntata della terza edizione di All Together Now – La musica è cambiata.

Potrebbe interessarti anche —>>> Michelle Hunziker presenta All Together Now: tutte le novità nella prima puntata

LeDonatella: un duetto sensazionale

Il gruppo musicale tutto al femminile, composto dalle adesso più che esordienti cantanti, è orgoglioso di sfoderare a pieno la grinta che lo contraddistingue, oltrepassando così ogni eventuale ostacolo.

Leggi anche —>>> Grande Fratello Vip, lite fuorisa durante la diretta: “Tu non dici niente?”

Le due ventisettenni, difatti, si definiscono ormai “di famiglia” all’interno dello spettacolo che andrà in onda su Canale 5, grazie all’immensità di emozioni che nel tempo è riuscito a regalargli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter