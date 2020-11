Federica Fontana, il buongiorno ai fan. Seno in bella mostra mentre fa yoga – FOTO

Federica Fontana condivide uno scatto su Instagram mentre fa yoga in una posa acrobatica. Un buongiorno speciale ai fan che apprezzano molto

La showgirl Federica Fontana è nata a Monza nel 1977 e sin da piccola partecipa a campagne pubblicitarie e televisive. Comincia anche a lavorare come valletta a “La dai l’ultima?” e per “Mai dire Gol”, “Pressing Champions League” e come conduttrice nel 1998 a “Paperissima”.

LEGGI ANCHE –> Tiziano Ferro, il docufilm come liberazione: bulimia, omosessualità, alcolismo

Nel 2003 quindi viene chiamata per partecipare con Elisabetta Canalis al programma comico “Ciro presenta Visitors”. La Fontana ha posato anche diversi calendari sexy completamente nuda, come per esempio la rivista GQ. Appassionatissima di calcio, nel 2006 segue anche “Guida al Campionato” nuovamente con Alberto Brandi.

Due anni dopo fa anche lo speciale “Europa League”. Federica è anche felicemente sposata da anni con Felice Rusconi, produttore pubblicitario e insieme hanno due figli.

Buongiorno atletico per Federica Fontana, lo yoga mattutino è ormai una sana abitudine