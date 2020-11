Nasconde il cadavere della figlia per oltre un mese: la macabra scoperta dei carabinieri

Un uomo di 77 anni è stato denunciato ieri ad Imola (Bologna) per aver nascosto il cadavere della figlia nel bagno della casa dove vivevano per circa 40 giorni.

Avrebbe nascosto per oltre un mese il cadavere della figlia all’interno della vasca da bagno, poi avrebbe chiamato i carabinieri tentato di depistarli. Questo quanto accaduto ad Imola, dove un uomo di 77 anni è stato denunciato per occultamento di cadavere. Il 77enne, nella giornata di ieri, avrebbe contattato i militari dell’Arma affermando di essere preoccupato per una cugina di cui non aveva notizie da tempo. I carabinieri, giunti presso l’abitazione, hanno ritrovato il cadavere della donna, in avanzato stato di decomposizione, che con molta probabilità si era tolta la vita da circa 40 giorni.

I carabinieri di Imola, in provincia di Bologna, nella giornata di ieri, martedì 3 novembre, hanno fatto una macabra scoperta all’interno di un appartamento, sito in via Banfi. I militari hanno ritrovato il cadavere di una donna di 42 anni in avanzato stato di decomposizione nella vasca da bagno. Il corpo era stato sigillato con un telo ed il locale arieggiato, per coprire il forte odore, con un ventilatore. La 42enne, che soffriva di problemi psichici, stando alle prime informazioni, come riporta Il Messaggero, si sarebbe tolta la vita una quarantina di giorni fa per un grave stato di disagio. A nascondere il corpo sarebbe stato il padre della donna, un uomo di 77 anni che viveva insieme alla figlia e che si occupava di accudirla.

A lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso 77enne che, dopo aver nascosto il cadavere, ieri avrebbe chiamato le forze dell’ordine cercando di depistarle. Ai carabinieri, difatti, come riporta Il Messaggero, avrebbe affermato di essere preoccupato per una cugina che non sentiva da tempo.

Immediatamente sul posto sono arrivati i militari dell’Arma che hanno fatto la tragica scoperta. Dopo gli accertamenti della sezione Investigazioni scientifiche, l’uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere.

I militari, che si stanno occupando delle indagini, hanno provveduto anche al sequestro dell’appartamento. Disposta intanto dall’autorità giudiziaria l’autopsia sulla salma per accertare le cause del decesso.

