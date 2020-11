Martina Colombari, sensualità intramontabile in bianco e nero – FOTO

Martina Colombari e una bellezza che non sfiorisce minimamente con il passare del tempo, anzi: lo scatto in bianco e nero seduce

E’ passata una vita da quando, giovanissima, fece innamorare milioni di italiani. Eletta Miss Italia a soli 16 anni, nel 1991, Martina Colombari da allora è rimasta uno dei volti femminili più amati del nostro paese. Personaggio televisivo a tutto tondo, ma anche madre di famiglia, anche oggi, a 45 anni, la moglie di Alessandro Costacurta mantiene intatto tutto il suo fascino. E lo provano gli scatti su Instagram, che ci dimostrano come lo scorrere del tempo, per ora, abbia cambiato poco o niente in lei.

Martina Colombari, sexy più che mai: uno sguardo che cattura

Le immagini sul suo profilo, oggi come allora, colpiscono e lasciano senza fiato, di fronte a una delle bellezze made in Italy maggiormente conosciute e apprezzate. Lo scatto in bianco e nero di quest’oggi è quanto mai seducente. Primo piano con uno sguardo magnetico e profondo, sebbene con la capigliatura a coprirlo sensualmente. E un’espressione della bocca altrettanto seducente ed irresistibile.

“Gli occhi di chi guarda modificano ciò che si guarda”, scrive Martina nella didascalia. Ma ciò che non si modifica è l’amore dei suoi followers, sempre più numerosi.

