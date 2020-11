Stati Uniti, un candidato verso la vittoria: risultato sempre più certo

Prosegue lo spoglio dei voti negli Stati Uniti: 12 gli Stati ancora indecisi, uno dei due candidati avanti per un pugni di voti. Tutti i dettagli.

Prosegue senza sosta lo spoglio di voti negli Stati Uniti. A causa dell’emergenza Covid, molti degli elettori hanno fatto ricorso ai voti postali e ciò ha notevolmente allungato le tempistiche degli scrutini. Lo spoglio dei voti postali appare dunque decisivo, ma per portarlo a termine potrebbero volerci alcuni giorni. Nel frattempo Donald Trump si è autoproclamato vincitore già da questa mattina e minaccia ora di appellarsi alla Corte Suprema, accusando Biden di frode.

Ma quali sono i reali risultati dell’Electron Day? The Associated Press ne dà un aggiornamento minuto per minuto. Vediamoli insieme.

Stati Uniti, Biden avanti per 2 punti percentuali

Alle 17.30 del 4 novembre i risultati danno Biden vincitore per 238 voti contro 213. Per vincere ne servono 270. Si parla dunque di una differenza minima ma rilevante: 50,1% contro 48,3%. Rimangono in sospeso Carolina del Nord, Georgia, Pennsylvania, Florida, Iowa, Ohio e Texas, che vedono avanti Trump, mentre in Michigan, Nevada, Wisconsin, Arizona e New Hampshire la bilancia propende per Biden.

Battaglia all’ultimo voto, dunque, per i due candidati. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani americani, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania non finiranno di scrutinare i risultati entro le 24 di questa notte. Ciò significa che con molta probabilità dovremo attendere la giornata di domani per avere il risultato ufficiale delle più contese elezioni americane degli ultimi decenni.

