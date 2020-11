Noemi, ritorno alle origini. Il suo look (ri)conquista tutti – FOTO

Noemi, la cantante dalla voce potente e dallo sguardo magnetico, nel suo ultimo scatto emoziona tutti. Una bellezza incantevole.

Il nuovo post di Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, mette d’accordo tutti. Un semplice primo piano che la cantante fa comodamente da casa. Il suo outfit “casalingo” mette d’accordo tutti: maglione oversize blu elettrico che avvolge la figura. Ma è il suo sguardo che cattura l’attenzione; gli occhioni azzurri della bellissima cantante sono in primo piano. Noemi guarda quasi in maniera sognante l’obiettivo, chissà chi è l’autore dello scatto. Il colore dei capelli ricorda la Noemi delle origini, quando era una delle concorrenti di XFactor, arrivata poco prima della fase finale del talent. In quell’occasione la cantante fu eliminata da Mara Maionchi…la quale rivelò alla cantante come fosse già pronta per inserirsi nel mondo della musica ed era il momento giusto per uscire dal talent. Anche in quell’occasione la talent scout aveva visto bene.

Noemi, la riflessione che commuove il web

Sempre attenta a quello che accade nel mondo che ci circonda, Noemi con profonda consapevolezza del periodo delicato nel quale si trova il paese, esprime un suo pensiero suscitando emozioni contrastanti, dalla paura per quanto sta accadendo alla rabbia per essere caduti nuovamente in questo vortice: “Sono un po’ di notti che dormo male. ⁣

Penso a cosa sta accadendo a tutti noi e alle difficoltà che pensavamo di aver superato e che si stanno riproponendo.⁣”

Tante sono le risposte dei suoi follower, i quali condividono il periodo delicato con la loro artista preferita. Insieme virtualmente può sicuramente aiutare ad affrontarlo con meno rabbia nel cuore.

