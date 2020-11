Bianca Atzei, fascino in primissimo piano: mai bella per “caso” – FOTO

La cantante ex Sanremo, Bianca Atzei ha postato un selfie “a caso”, sfoggiando una bellezza “fuori da comune”: i follower approvano

L’indole della semplicità e di personalità schietta e sincera è venuto fuori, man mano che la sua popolarità di infittiva di approvazioni. Parliamo dell’artista più solidale e sentimentale del web, conosciuta con il nome d’arte di Bianca Atzei.

Nel più recente passato ha dimostrato, come si può notare la suo “affollatissimo” profilo Instagram di saper riconoscere i gesti degli eroi di questo inzio del nuovo decennio. Il riferimento va ai medici degli ospedali che mai come ora sono chiamati a sconfiggere un nemico invisibile, all’interno delle corsie.

Ha fatto campagna pubblicitaria al governo nazionale, affinchè venissero rispettate le regole del DPCM, per evitare il diffondersi del virus. “Questo ed altro per la mia nazione” è il “motto” emotivo di Bianca Atzei, che ha sempre coltivato la speranza di uscire dal tunnel oscuro, immergendosi nell’eterna passione della musica.

Dalle etichette musicali “Ultrasuoni“, tutto lascia presagire ad una personalità forte e “veemente”, per farsi spazio sul palcoscenico delle grandi occasioni. Invece è solo grazie alla sensibilità di una donna che “ragiona” con il cuore, che il pubblico ha imparato ad apprezzarla.

Bianca Atzei, sexy singer trasportata da un vento di beltà e “dolcezza”

Mancano terribilmente i momenti spensierati di quando tutti erano “assembrati” e in delirio per lei, in attesa che Bianca Atzei “spaccasse” con l’ennesimo singolo musicale.

Ma purtroppo, anche a causa dell’avvento della seconda ondata del Covid, la nostalgia prevale e tutto è rimandato a data da destinarsi.

Nel frattempo per “alleviare” un pò l’aria tesa che si respira in giro, Bianca Atzei preferisce “donare” il suo apporto caloroso su Instagram. La lontananza dal pubblico è una sofferenza atroce, ma in questo momento di stasi, Bianca riesce a portare la luce dei riflettori dalla sua parte.

Un ulteriore indizio ci è dato sapere nell’ultima performance in primissimo piano, dove la cantante di origini lombarde ha incantato tutti con un fascino da capogiro. Lei ritiene di aver fatto un gesto “a caso”, ma i follower non la pensano così e rilanciano per le sue ambizioni di bellezza incontaminata e universale

