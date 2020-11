Giulia Salemi, nuova concorrente del GF Vip: chi è e cosa fa

Farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta Giulia Salemi, l’esuberante influencer italo-persiana. Scopriamo qualcosa in più su di lei

Dopo essere stato rimandato per alcune settimane nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda venerdì 6 novembre farà il suo ingresso in casa Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana varcherà la porta rossa di Cinecittà per la seconda volta, ha infatti già partecipato al reality nel 2018. In quell’occasione il pubblico la ricorda per il flirt avuto con Francesco Monte, allora fresco della separazione da Cecilia Rodriguez. Nonostante sia passato così poco tempo Giulia vuole rimettersi in gioco ed è stata chiamata da Alfonso Signorini per movimentare le dinamiche interne. Per lei questa sarà l’ennesima possibilità per farsi scoprire e conoscere dal pubblico.

Chi è e cosa fa Giulia Salemi

Classe 1993 Giulia Salemi nasce a Piacenza ma ha origini iraniane. La madre è Fariba Tehrani ed è stata proprio lei a lanciare la figlia nel mondo della spettacolo. Sebbene abbia partecipato nel 2014 a Miss Italia, sarà l’anno successivo a regalarle la popolarità. Mamma e figlia prendono parte al reality Pechino Express, dove intrattengono il pubblico con il loro rapporto spesso burrascoso. Fariba rappresenta per Giulia una figura ingombrante e le due si ritroveranno a vivere alti e bassi anche sotto i riflettori.

La giovane si lancia pero’ nel mondo social e con il passare del tempo la sua esuberante personalità insieme alla sua passione per la moda e il glamour le porteranno parecchio seguito. Ad oggi vanta più di un milione di followers. Dopo l’esperienza di Pechino la ritroviamo come ospite fissa del programma Sbandati su Rai2 e successivamente al Grande Fratello Vip dove entra anche per scollarsi da dosso la tanto discussa immagine al Festival di Venezia dell’anno precedente.

Nel 2016 Giulia si presentò sul red carpet con un abito che fece molto discutere e per la quale venne prese di mira. Accanto a lei in quell’occasione c’era anche la modella brasiliana Dayane Mello che si trova attualmente nella casa del Grande Fratello. Non sarà l’unica conoscente della Salemi: la giovane è amica anche dell’amatissimo Tommaso Zorzi.

Per lei questo sarà un modo per riscattare l’esperienza precedente, influenzata particolarmente dalla sua relazione con Francesco Monte che secondo molti avrebbe oscurato la sua personalità. Ma questa volta Giulia ha tutte le intenzioni di avere le luci puntate solo su se stessa. Staremo a vedere come reagiranno i concorrenti alla sua entrata.

